RWE-Finanzspritze für Bürgerstiftung

Biblis.Bereits zum dritten Mal hat der Bibliser Kraftwerksbetreiber RWE die Summe von 150 000 Euro gespendet, um das Kapital der Bürgerstiftung Biblis aufzustocken. Überreicht wurde der symbolische Scheck vom neuen Kraftwerksleiter Matthias Röhrborn zusammen mit seinem Vorgänger Horst Kemmeter.

Das Energieunternehmen wollte mit dem Betrag die Standorttreue zu Biblis unter Beweis stellen. „Wir werden das Geld gewinnbringend anlegen, was gar nicht so leicht ist in der heutigen Zeit“, versicherte Britta Spatz, Vorsitzende der Bürgerstiftung. Mit dieser Summe überschreitet die Kapitalanlage die Eine-Million-Grenze. Auch Stiftungsratsvorsitzender Alfred Kappel bedankte sich im Namen derjenigen, die von den Erträgen profitieren können.

Es gibt zwei eigene Großprojekte, die die Bürgerstiftung derzeit finanziert. Zum einen ist es die Aktion „Jedem Kind ein Instrument“, die sie zusammen mit der Brass Band umsetzt. Zum anderen ist es der Ehrenamtsfilm, der zurzeit mit den Hilfsdiensten gedreht wird. „Wir unterstützten aber auch Anträge, die an uns gestellt werden“, machte die stellvertretende Vorsitzende Gisela Gibtner deutlich.

Darunter fielen im vergangenen Jahr der Mitmachzirkus in Nordheim, der Büchertrog für die Katholische Öffentliche Bücherei, das Forschernetzwerk für die Kitas und Schulen der Großgemeinde, die Teilnahme der Tanzgruppe Mio an der Weltmeisterschaft in Polen, Liedhefte für das Donnerstagstreffen der Senioren von der Caritas, einen Theaterbesuch der Kita Nordheim in Worms, Martinsbrezeln für die Kinder aller Ortsteile und die Cajon-Trommeln für die Schule in den Weschnitzauen.

Eigene Projekte waren die Lesepaten für die Grundschule, eine Tischgruppe am Radwanderweg, eine Infoveranstaltung für Vereine zur neuen Datenschutzverordnung, die Verpflegung für die Helfer an Freiwilligentag, der Nikolausservice und ein Insektenhotel am Gemeindesee.

Dank an Helfer

„Mit dieser Zustiftung ermöglichen wir der Bürgerstiftung einen weiteren finanziellen Spielraum für zukünftige Projekte“, sagte Kraftwerksleiter Matthias Röhrborn. Das Unternehmen ist als Gründungsstifter im Stiftungsrat vertreten und hat 2012 und 2013 eine Summe von 750 000 Euro ins Kapital eingebracht.

Das Hauptziel der Stiftung ist die Förderung von allen gemeinnützigen und sozialen Zwecken außerhalb der kommunalen oder staatlichen Zuständigkeit. Besondere Unterstützung erfahren dabei die ehrenamtlichen Helfer. Diese erhielten 2018 einen besonderen Dank, der in Zusammenarbeit mit der Gemeinde ausgesprochen wurde. cid

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.05.2019