Anzeige

„Wir haben ja im AKW die Wärmeversorgung auf Gas umgestellt, was dadurch problemlos möglich war“, so Schlagbaum. Zur Sicherheit müsste allerdings auch Heizöl vorrätig sein, um die Anlage unabhängig vom Stromnetz anfahren zu können. Wobei Schlagbaum davon ausgeht, dass es nicht zum Einsatz kommen wird. Die Gebäudehöhe soll zwischen zehn und 30 Meter betragen, die Höhe des Schornsteins 30 bis 60 Meter.

Das Gasturbinenkraftwerk könnte bis Oktober 2022 in Betrieb gehen. Bisher seien alle Aspekte, die für den Bau des Standorts wichtig wären, vom Unternehmen geprüft worden. Ein Bebauungsplan liege für das Gelände nicht vor, aber das Vorhaben widerspreche nicht dem Flächennutzungsplan. Schädliche Umwelteinwirkungen seien nicht zu erwarten. Dem Naturschutz, beim Standort vor allem dem Vogelschutz, werde besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Rückfragen kamen vom FLB-Fraktionsvorsitzenden Hans-Peter Fischer, der wissen wollte, wo der finanzielle Vorteil für die Gemeinde im Hinblick auf die Gewerbesteuer liege. Die Investitionssumme betrage 100 bis 150 Millionen Euro, da bleibe schon einiges für Biblis hängen, antwortete Schlagbaum. „Das ist der idealste Standort hier, um eine Netzwerkstabilitätsanlage zu bauen, allein schon wegen der Infrastruktur“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler.

Parlament entscheidet

RWE wird den Vortrag und die Unterlagen der Verwaltung übermitteln und die wiederum an die Parteien, so dass die Gemeindevertretung am kommenden Mittwoch darüber abstimmen kann. Wenn die Gemeinde zustimmt, wird sich das Unternehmen bei der Bundesnetzagentur bewerben. „Das heißt aber nicht, dass wir den Zuschlag bekommen“, führte Kemmeter aus.

Allerdings würden durch die Anlage kaum Arbeitsplätze geschaffen. Die Anlage wird so ausgelegt, dass sie „per Knopfdruck“ funktioniert und mit etwa drei bis fünf Mann betrieben werden könnte. cid

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.04.2018