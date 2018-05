Anzeige

Nordheim.Der Gesangverein Nordheim lädt am Sonntag, 3. Juni, zu seinem Kuckucksfest ein. Dieses Jahr wird nur am Sonntag gefeiert, dafür länger als bisher. Das Fest beginnt schon um 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Anschließend gibt es Wellfleisch und andere beliebte Speisen. Um 14 Uhr startet der lustige Wettkampf der Nordheimer Vereine, in diesem Jahr geplant vom Verlierer des vergangenen Jahres. Auch von den Vereins-Frauen hergestellte Torten und Kuchen werden wieder angeboten. Für die Kinder steht wieder ein Pony bereit. Ab 16 Uhr ist der Popchor „Sound of Voices“ mit verschiedenen Songs zu hören. red