Anzeige

Biblis.Der Bibliser Gesangverein Frohsinn plant langfristig: Denn die Sänger feiern 2019 das 125-jährige Bestehen, zudem gibt es seit 30 Jahren den Frauenchor. Dafür stehen schon Termine fest: Das Jubiläumsjahr beginnt am 10. Februar 2019 mit einem Gottesdienst in der katholischen Pfarrkirche. Der Chor will daran mitwirken und danach zur Matinee einladen. Die Mainzer Hofsänger hat der Vorstand für ein Konzert am 18. April 2019 gewinnen können, am 21. September 2019 soll ein Vereinskonzert folgen – ebenfalls im Bürgerzentrum. Diese Termine können sich Freunde der Musik bereits vormerken, rät der Frohsinn-Vorstand. Zudem hofft er, dass sich neue Sänger finden, die ab sofort mit dem Chor und ihrem Leiter Herbert Ritzert die Lieder fürs Jubiläum üben. Interessierte werden sogar abgeholt zur Schnupperchorprobe. Vorsingen müsse keiner mehr. red