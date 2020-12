Schaf auf der Suche nach den Hirten

Biblis.Die Feuerstelle ist verlassen, die Schöpfkelle liegt auf dem Boden. Eigentlich haben hier Hirten ihren Unterschlupf, allerdings scheinen sie gerade überstürzt aufgebrochen zu sein. Das kleine Schaf, liebevoll gestaltet mit kunstvollen Wellen im Fell, wirkt fast ein wenig verwirrt. Warum bloß ist kein Mensch zu sehen? Diese kleine Szene spielt sich in der neuen Krippe ab, die in diesem Jahr zum ersten Mal in der Bibliser Pfarrkirche St. Bartholomäus zu sehen sein wird. In unserer kleinen Serie bieten wir schon vorab einige Einblicke. str (Bild: Stefanie Reis)

