Scheib holt sich weiteren Rat ein

Biblis.Biblis hat sich eine Auszeit genommen bei den Beratungen um das Baugebiet Helfrichsgärtel III. Bürgermeister Volker Scheib will die gewonnene Zeit bis zur nächsten Sitzungsrunde ab dem 2. Dezember nutzen, um die Vor- und Nachteile einer Kündigung des Vertrags mit MKM noch detaillierter zusammenzutragen, als dies bisher möglich war. In den Sitzungen in der vergangenen Woche stand der Vorwurf im Raum, die Gemeinde handle nicht zum Vorteil der Bürger. Dem will der Bürgermeister entgegentreten und größtmögliche Rechtssicherheit für die Entscheidungsträger herstellen.

Risiken bei Bruch mit MKM

Die Gemeinde habe den gesetzlichen Auftrag, so zu entscheiden, dass die Bürger den größtmöglichen Vorteil aus dieser Entscheidung ziehen. Sonst könnten die Verwaltungsspitze und der Gemeindevorstand zur Rechenschaft gezogen werden. Ob ein Bruch mit MKM den größtmöglichen Vorteil für die Gemeinde bringe, sei aber strittig, so Scheib. Zwar habe die Gemeinde bei einer Rückgabe der unbebauten Grundstücke die Möglichkeit, diese selbst zu vermarkten und vielleicht einen höheren Erlös zu erzielen. Aber dabei gebe es auch Risiken, etwa eine längere juristische Auseinandersetzung.

Deshalb hat Scheib den Hessischen Städte- und Gemeindebund und andere Stellen mit juristischer Kompetenz angefragt. „Es soll hier die größtmögliche Transparenz geben“, so Scheib. Er hofft, dass dies bis zur nächsten Sitzungsrunde gelingt. Am Mittwoch, 2. Dezember, um 19 Uhr tagt der Bauausschuss, tags darauf um 19 Uhr der Haupt- und Finanzausschuss. Die Sitzung der Gemeindevertretung soll am Mittwoch, 9. Dezember, stattfinden. Scheib will die Veranstaltungen öffentlich durchführen – „wenn es die Corona-Vorschriften zulassen“.

Entlastung für die Bürger

In einem Schreiben an die Redaktion meldet sich FLB-Fraktionschef Hans-Peter Fischer zu Wort. „Zunächst sei festgestellt, dass unser Bürgermeister Volker Scheib in dem Drama Helfrichsgärtel III – als das Kind schon in den Brunnen gefallen war – nicht involviert war, die Verwaltung schon!“ Es gebe zwei Varianten: „Man akzeptiert den Verkauf der Restgrundstücke durch MKM und die Abdeckung sämtlicher Verbindlichkeiten dieser Firma, und (fast) alle sind glücklich, außer der Gemeinde Biblis, die hierbei auf einen zu erzielenden Mehrerlös von zirka 2,7 Millionen Euro zugunsten von MKM verzichten würde.“

Dieser ersten Variante stehe gegenüber: „Die Gemeinde macht von ihrem Rücktrittsrecht gegenüber MKM Gebrauch und streicht den Mehrerlös von zirka 2,7 Millionen Euro ein und entlastet somit alle Bibliser Bürger.“ Dazu sei die Gemeinde gesetzlich verpflichtet, denn sie soll die bestmögliche Nutzung der öffentlichen Ressourcen sicherstellen. Seltsamerweise sträube sich die CDU gegen diese zweite Variante.

„Nun ja, falls die erste Variante greifen würde, wären keinerlei Kontrollen, wo das von der MKM vereinnahmte Geld hingeflossen ist, mehr möglich.“ Bei Variante zwei würde dies ein Insolvenzverwalter aber sehr wohl überprüfen.

Außerdem betont Fischer, dass er bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung davon ausgegangen war, dass sich sein Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunktes zwei auf den Haushalt beziehe und nicht auf MKM und Helfrichsgärtel III. So habe es in seinen Unterlagen gestanden. kur/ps

