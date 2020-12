Scheibs Risiko

Volker Scheib setzt alles daran, in der Pleite mit MKM, dem Bauträger im Neubaugebiet Helfrichsgärtel III, vor allem für die geprellten Bauherren, aber auch für die Gemeinde die beste Lösung zu finden. Biblis’ neuer Bürgermeister ist in der Causa MKM völlig unbelastet, das Desaster hat lange vor seinem Wahlsieg über Felix Kusicka seinen Lauf genommen. Nun macht Scheib sich die Rettung des Projekts und die Aufklärung von Ursachen und Verantwortlichkeiten zu eigen. Und das ist sein größtes Risiko.

Der Amtsinhaber bittet mehrfach um den Aufschub von Entscheidungen, will nun sogar den eindeutigen Beschluss der Gemeindevertretung, den Vertrag mit MKM zu kündigen, kassieren. Die Hessische Gemeindeordnung mag ihm Möglichkeiten dazu realistisch erscheinen lassen. Volker Scheib ist umgeben von Menschen, die mitverantwortlich für den Scherbenhaufen oder zumindest Mitwissende seiner Entstehung sind. Das Problem – nicht nur, aber in erster Linie für Scheib: Sie alle bleiben in der Deckung. Es wäre ihre Aufgabe, den Sachverhalt zu klären. Es wäre allen voran an Ex-Bürgermeister Felix Kusicka, zur Klärung beizutragen. Er hat 2017 im Namen der Gemeinde trotz mehrmaliger warnender Hinweise des Notars einen Vertrag unterzeichnet, der, das kann man heute festhalten, den Beginn des Debakels markiert. Auch das Ausbleiben längst überfälliger Mahnungen an die säumige MKM harrt der Erklärung.

Scheib muss klar sein, dass es allen Verantwortungsverweigerern nur recht sein kann, wenn der, der die Aufklärung versprochen hat, am Ende scheitert. Und wenn der neue Bürgermeister nicht ganz auf der Hut ist, könnte er daran tatsächlich scheitern.

Spiel politischer Kräfte

Sein Motiv ist die Rettung des Baugebiets, das sieht er als die beste Lösung für die Bauherren. Deshalb käme für ihn die Fortführung des Vertrags mit MKM unter Umständen weiterhin in Frage. Er will diese Option zumindest auf Basis eines neuen Angebots gründlich prüfen. Scheibs schweigende Gegenspieler haben ein anderes Motiv. Der eine oder andere muss großes Interesse daran haben, MKM im Boot zu behalten, weil somit die Insolvenz des Unternehmens verhindert wäre (zumindest vorerst . . . ). Und damit die Nennung von Verantwortung und Verantwortlichen.

Volker Scheib verspricht den Biblisern diese Aufklärung, egal welche Entscheidung getroffen wird. Den Beweis dafür zu erbringen, wird im Falle der Sanierung von MKM durch die Fortführung der Zusammenarbeit eine Herkulesaufgabe. Erfüllt der Bürgermeister sie nicht, hat er viele Vorschusslorbeeren verspielt in Biblis.

Es fehlt Volker Scheib bestimmt nicht an Vorstellungskraft dafür, was das verborgene Spiel politscher Kräfte zu bewirken vermag – aber an praktischer Erfahrung. Sein Vorgänger Kusicka ist zwar kein CDU-Mitglied, er war aber für die Partei in Biblis ins Rennen gegangen. Im März sind Kommunalwahlen. Nicht auszuschließen, dass hier schon eifrig vorgebaut wird – damit das Bau-Desaster eben dieser Partei in Biblis nicht schadet.

