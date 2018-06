Anzeige

Biblis. Große Aufregung auf dem neu gestalteten Spielplatz an der B 44 in Biblis: Mütter haben auf dem Wall entlang der Bundesstraße Glasscherben gefunden. „Diese sind mit den Händen ausgegraben worden“, sagt Bürgermeister Felix Kusicka. Er hat sich vor Ort selbst umgeschaut und mit Mitarbeitern vom Bauhof Scherben entfernt. „Wenn wir vermutet hätten, dass die Erde Scherben enthält, hätten wir diese durchsiebt.“

Die Erde stammt laut Kusicka von dem Spielplatz und wurde abgetragen, um den geschotterten Rundweg anlegen zu können. „Die Scherben waren beim Auskoffern nicht zu sehen. Sie müssen mehr als zehn Zentimeter unter der Grasnarbe gelegen haben“, vermutet er. Aus dem Material sei dann der Wall zur vielbefahrenen Bundesstraße modelliert worden. „Wir werden ihn zunächst absperren und nach dem Gurkenfest so schnell wie möglich bepflanzen, damit dort gar nicht mehr gegraben werden kann“, sagt der Rathauschef.

Die Gemeinde habe den Spielplatz so schnell wie möglich freigeben und damit nicht bis nach der Pflanzaktion warten wollen, so Kusicka, damit die Familien ihn benutzen können. Das tun sie auch sehr rege. Darüber freut sich nicht nur Kusicka, sondern auch Julia Herd. Sie hatte die Umgestaltung mit Carina Holstein erst ins Rollen gebracht. Dank des Engagements der beiden Frauen kamen 50 000 Euro aus einem Supermarkt-Gewinnspiel (wir berichteten) in die Kasse, um so viele neue Spielgeräte kaufen zu können.