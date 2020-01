Schlappermäulsche trifft auf Hausmütterchen

Biblis.Bereits am Mittwoch, 29. Januar, um 20 Uhr geht es in der Filminsel weiter mit dem Kulturprogramm. Alice Hoffmann und Bettina Koch sind „Die Ähn un das Anner“. Sie zeigen ihr aktuelles Programm „Kluger Klatsch unn dumme Sprüch! … fies, froh, fetzig!“

Die „Ähn“ ist ein hessisch babbelndes Schlappmäulsche, flotter Feger mit Hochdeutsch-Dünkel. Und das saarländische „Anner“ ist ein ebenso patentes wie begriffsstutziges und gewieftes Provinz-Hausmütterchen mit gruseliger Kittelschürze, für die sich die „Ähn“ immer „e bisje fremdschäme dut.“

Zwei lustige Weiber im besten Alter, die beim Tratschen kein Pardon kennen und keine Fettnäpfchen auslassen. Ob Diäten, Bildung, Fremdwörter, ob die große Politik oder „der Birgit ihrn Lover“, Ehe, Homoehe, Opernbesuche, Blind Dates. Sie liefern sich bissige Wortgefechte, und versuchen dabei auf ihre scheinbar naive Art, die Weltprobleme zu lösen.

Bekannt geworden ist Alice Hoffmann (das Anner) als Hilde in Gerd Dudenhöffers Fernsehserie „Familie Heinz Becker“. Zu sehen ist sie auch in anderen TV-Formaten wie in der Comedyserie „Schreinerei Fleischmann“, der Kabarettsendung „Spätschicht“, der Quizshow „Meister des Alltags“ oder dem Saarbrücker Tatort.

Bettina Koch produziert gemeinsam mit Alice Hoffmann seit drei Jahren die Radiocomedy „Die Ähn un das Anner – zwei ziemlich beste Freundinnen“. In Saarbrücken ist sie seit vielen Jahren ein Begriff, als Schauspielerin am Staatstheater und als Theatermacherin in der freien Szene. Sie gestaltet ihre Rollen authentisch, zu sehen in den Tatorten „Hilflos“, „Weihnachtsgeld“, oder in einem der Taunuskrimis. Im Kino lief gerade „Vorwärts immer“, da war sie Honeckers Sekretärin. Das Timing stimmt, die Pointen fliegen, die Spitzen sitzen.

Karten sind im Vorverkauf für 17 Euro (Abendkasse19 Euro) in Biblis in der Filminsel, bei Hollerbach und in der Lesezeit sowie online unter filminsel-biblis.de/tickets erhältlich. cid

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 08.01.2020