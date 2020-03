„Schlimm gewütet“

Wattenheim.Für viel Ärger hat die Rodung des gemeindeeigenen Walds bei der Hütte des Vogelschutzvereins gesorgt. Im Ortsbeirat Wattenheim schimpfte Hans-Jürgen Hartmann (SPD): Die Firma, die die Gemeinde beauftragt hatte, sei brachial vorgegangen, als der Boden stark aufgeweicht war. „Es wurden nicht nur angegriffene Pappeln geschlagen, sondern auch gesunde Bäume. Das Gebiet sieht furchtbar aus – fast der halbe Wald ist weg und der Boden in keinem guten Zustand.“ Hartmann fragte sich, weshalb intensiv in Vogel- und Insektenschutz investiert werde, wenn dann so viel zerstört werde. Das Holz sitze noch im Wald und müsse gehäckselt werden. Doch die Brut- und Setzzeit hat bereits begonnen, da sind solche Pflegearbeiten nicht mehr erlaubt.

Sigrid Ambros (CDU) sah das genau so: „Die Verkehrssicherung ist ein Argument, aber die Firma hat die Arbeiten sehr schlecht und ohne Gefühl ausgeführt. Mein Mann und ich haben dort die Jagdpacht, wir werden ständig darauf angesprochen, was ‚wir‘ gemacht haben.“ Laut Ambros werde der Bauhof das Areal wieder aufforsten. Doch im Vorfeld sei niemand darüber informiert worden. Selbst auf dem angrenzenden Golfplatz habe keiner was gewusst. „Das hätte man geschickter machen können“, sagte Ambros.

Die Nistkästen seien kaputt. „Das ist ein Schaden für den Vogelschutzverein, ganz abgesehen von den Vögeln, die dort hätten brüten können“, ärgerte sich Dieter Kern (SPD). Kritik gab es auch, weil die Gemeinde die Ausführung nicht überwacht hatte. Bürgermeister Felix Kusicka versprach, alles noch einmal zu prüfen und das ausführende Unternehmen darauf anzusprechen. cid

