Innerhalb kürzester Zeit lassen sich Lieder unterschiedlicher Art begleiten. „Dadurch erfolgen schnelle Lernerfolge, die Teilnehmer sind motiviert und freuen sich“, so von Hoff. Natürlich könne man mit diesem Basiskurs keine Solokarriere an der Gitarre machen, aber gerade mit Kindern schönes Liedgut erarbeiten, nicht mal Notenkenntnisse sind nötig. Wer Noten lesen kann, kann dies einsetzen, ansonsten läuft die Vermittlung über Akkordsymbole, wird der Gitarrenhals in Segmente von eins bis zwölf eingeteilt und dann rutschen die Finger einfach nur noch hoch und runter, in den Bereich der angegebenen Zahl.

So reduziert sich die linke Hand bei den Griffen auf einen bis zwei Finger, die über die Seiten rutschen. Schon nach wenigen Stunden konnten die engagierten Teilnehmer Lieder musikalisch begleiten – und kräftig dazu singen.

© Südhessen Morgen, Freitag, 01.06.2018