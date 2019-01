Schnelles Internet in den Rebenäckern

Biblis.In Biblis „An den Rebenäckern“ wird das schnelle Internet Mitte März 2019 in Betrieb genommen. Rund 125 Haushalte können dann die neuen schnellen Anschlüsse mit Geschwindigkeiten bis zu 100 Megabit pro Sekunde buchen.

Die Deutsche Telekom bietet dazu zwei Bürgerberatungstage an: am Mittwoch, 6. Februar, von 13 bis 18 Uhr und am Montag, 11. Februar, von 8 bis 12 Uhr im Rathaus Biblis, Darmstädter Straße 25. Mitarbeiter der Telekom Shops Bensheim stellen die Möglichkeiten des neuen Netzes und die aktuellen Angebote der Telekom vor. Weiterhin hat jeder Besucher die Möglichkeit, alle Fragen rund um das neue Netz zu stellen. red

