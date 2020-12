Schnick und Schnack auf Youtube

Biblis.In diesem Jahr heißt es bei der Theater-AG Biblis Kleiner Bär und Company: Vorhang auf und Film ab! Da die Laienschauspieltruppe aufgrund der Corona-Bestimmungen kein Kindertheaterstück im Bürgerzentrum Biblis aufführen durfte, drehte das Team einen Film mit dem Titel „Nix los?! Niemals nicht bei Schnick & Schnack“. Dieser ist ab Mittwoch, 23. Dezember, auf Youtube kostenfrei zu sehen.

Den Schauspielern war es wichtig, in diesem speziellen Jahr die Kinder nicht zu vergessen. Daher drehten sie einen Film mit bekannten Figuren aus den vergangenen Stücken. Mit dabei sind die beiden vorwitzigen Sternenhüpfer Schnick und Schnack, die 2017 die großen und kleinen Besucher bei „Sebastian Sternenputzer und der Sonnenstrahl“ begeisterten.

Wiedersehen mit vielen Figuren

Erneut schlüpfen Stefanie Reis und Marc Drackert in die Rollen der quirligen Frechdachse. Gemeinsam verfasste die ganze Gruppe ein Drehbuch bestehend aus neun Szenen. Schnick und Schnack begegnen dem Milchstraßenpolizisten Michael Milchmann, Sebastian Sternenputzer, Wanda Wolkenfrau, König Maximilian von Sumpfland, Sandy Sandfrau und dem Sandmann, Bürgermeister Miesepriem und den drei Junggespenstern Henrietta, Isidor und Wundibald. Diese werden von den Teammitgliedern Vanessa Maßholder, Nicole Stöckel, Tina Dautenheimer, Norbert Linn, Tobias Mohr, Emily-Sophie Kühn und Marc Hauptmann dargestellt.

Hauptmann war zudem Kameramann und kümmerte sich um die Realisierung des Films. Die beiden Drehwochenenden fanden schon vor Monaten statt, als die Corona-Situation entspannter war. Heraus gekommen ist ein 45-minütiger Film, in dem es Gastauftritte der Freiwilligen Feuerwehr Biblis gibt und von Bürgermeister Volker Scheib.

„Vielen Dank an alle Mitwirkenden, das macht den Film nochmals besonders“, sagt Vanessa Maßholder und erzählt kurz den Inhalt: Da es keine Aufführung gibt, wird es Schnick und Schnack im Bürgerzentrum schnell langweilig. „Nix los?!, jammern sie. Doch wer die beiden Frechdachse kennt, der weiß: Wo die zwei sind, da ist „niemals nicht nix los“. Wer wissen möchte, was Schnick und Schnack so alles in Biblis und den Ortsteilen erleben, kann sich ihnen digital an die Fersen heften. str

