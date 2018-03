Schönen Nachmittag erleben

Anzeige

Biblis.Gar nicht langweilig geht es bei den Donnerstagstreffen für Senioren in Biblis zu. Natürlich gehören hier auch Geselligkeit, Austausch und Gespräche dazu, doch daneben bietet das Team noch einiges mehr an: So gab es schon Klangschalenmeditation, Sitzgymnastik und alles, was die Senioren in Bewegung bringt.

Seit November wird der Donnerstagstreff für Senioren in Biblis angeboten. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat, außer feiertags, kommen die älteren Menschen im katholischen Gemeindezentrum in Biblis zusammen, um einen schönen Nachmittag miteinander zu verbringen. „Viele aus unserem Betreuerteam waren damals im Café Memory aktiv und haben eine Ausbildung als Betreuer für Demenzerkrankte absolviert“, erzählen Jutta Leiner und Lieselotte Jung.

Donnerstagstreff Der Donnerstagstreff für Senioren findet jeden zweiten und vierten Donnerstag von 14 bis 16.30 Uhr im katholischen Gemeindezentrum in Biblis statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen bei Anne Lugert, 06245/90 86 68, oder Rosi Wolf, 06245/34 65. str

Als das Café Memory die Pforten geschlossen hatte, überlegten sich die Aktiven, ob auf andere Weise ein Angebot für ältere Menschen in Biblis etabliert werden könnte. „Natürlich nicht als Konkurrenz zum Seniorennachmittag, sondern als Ergänzung“, betonen die beiden. Schließlich sei es doch für die Senioren nur von Vorteil, wenn sie gleich mehrmals im Monat einen netten Nachmittag unter Gleichaltrigen und mit abwechslungsreichem Programm erleben könnten.