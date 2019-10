Schon 1191 Briefwähler

Biblis.Bereits 1191 Bibliser haben sich für Briefwahl entschieden, um einem der vier Bürgermeisterkandidaten ihre Stimme zu geben. Bis zur Wahl am Sonntag, 27. Oktober, ist noch Briefwahl möglich. Allerdings kann die Gemeindeverwaltung keine Unterlagen mehr zuschicken. Am heutigen Freitag, 25. Oktober, ist das Wahlamt im Rathaus bis 13 Uhr geöffnet. Dort gibt es Wahlunterlagen. Es kann auch direkt im Wahlamt abgestimmt werden. Am Samstag, 26. Oktober, ist das Wahlamt von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Wer aufgrund einer plötzlichen Erkrankung am Sonntag nicht das Wahllokal aufsuchen kann, hat bis spätestens 15 Uhr die Möglichkeit, kurzfristig Wahlunterlagen zu erhalten.

Dazu muss ein Bevollmächtigter des Wählers die Unterlagen abholen und auch die ausgestellte Vollmacht und seinen Ausweis vorlegen. Das Wahlamt befindet sich im Zimmer E.26 (Erdgeschoss) und ist über den Seiteneingang des alten Rathauses erreichbar. Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Bis 18 Uhr müssen auch die Briefwahlunterlagen im Wahlamt abgegeben oder in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen worden sein, um bei der Auszählung berücksichtigt zu werden. Weitere Infos unter 06245/2 88 80 oder per E-Mail an wahl@biblis.eu.

Im Bürgerzentrum werden am Sonntag ab 18 Uhr die Zwischenstände präsentiert. Diese sind auch im Internet unter biblis.eu/bgm2019/ abrufbar. Außerdem berichtet der „Südhessen Morgen“ unter suedhessen-morgen.de über den Wahlausgang. ps

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.10.2019