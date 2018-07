Anzeige

Biblis.Die Bibliser Kinder können sich diese Ferien nicht beklagen: Ein vielseitiges Programm wird ihnen geboten. Da ist mit Sicherheit für jeden etwas dabei. So zum Beispiel in der Filminsel: Über 50 Kinder sahen sich dort „Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer“ an. Es war der in diesem Jahr erschienene Film, der von Regisseur Dennis Gansel nach dem berühmten Kinderbuch von Michael Ende gedreht wurde.

„Der Film dauert rund 110 Minuten“, erklärte Marcus Dornick, an diesem Nachmittag der Vorführer. Bevor es in den Kinosaal ging, deckten sich die jungen Besucher an der Kasse mit Getränken und Snacks ein. Dass die Eröffnung der Ferienspiele im kommunalen Kino der Gemeinde stattfindet, ist schon lange Tradition. „Wir arbeiten auch im kulturellen Bereich viel mit der Gemeinde zusammen und stellen das Kino für deren Veranstaltungen“, so Dornick.

Gut besuchte Ferienspiele

Für die Gemeinde war Jennifer Zintel-Andres da, die für die Anmeldungen zuständig ist. Sie resümierte: „Die Woche mit den Veranstaltungen der Vereine ist gut besucht. Hier sind wir abhängig davon, dass sich genügend Helfer zur Verfügung stellen. Und das hat wiederum mit deren Kapazitäten zu tun“. Dieses Mal sind für die nächsten sechs Tage unter anderem die Fußballer, der TV mit der Handballabteilung, die Einradfahrer vom Radfahrverein, die beiden Kirchengemeinden und der Reit- und Fahrverein mit dabei. Den Abschluss machen unter anderem am Samstag die Feuerwehr und das DRK zusammen am Stützpunkt in der Berliner Straße.