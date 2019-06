Schultüte zum Kita-Abschied

Biblis.„Ich bin ’was Besonderes, ich bin einzigartig“, sangen die Vorschulkinder während ihrer Verabschiedung beim Sommerfest der katholischen Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis. Das Adieu an die Großen war nur ein Programmpunkt beim Sommerfest. Darüber hinaus gab es noch Spiel und Spaß, tolle Gewinne am Glücksrad sowie einen Wortgottesdienst im Grünen.

Dicht gedrängt saßen die Familien der Kinder im Garten der Einrichtung mit Blick auf die Bühne auf der Rasenfläche. Denn hier spielte sich zuerst alles Wichtige ab. Leiterin Ellen Gärtner freute sich über die vielen Gäste, aber auch über viele Helfer, so dass das Sommerfest ein Erfolg werden konnte.

Die Kindergartenkinder begrüßten die Besucher mit einem Lied, dann begann der Wortgottesdienst im Sonnenschein. Pfarrer Ludger Maria Reichert nahm hier das von den Vorschulkindern ausgesuchte Motto „Ich bin ’was Besonderes“ als Thema auf. Er erklärte, wenn „ich etwas Besonderes bin, dann ist der andere auch etwas Besonderes, alle sind dann besonders. Und ist das dann überhaupt noch etwas Besonderes?“ – „Ja, denn jeder ist zu aller- erst ein Mensch, mit all seinen Stärken, Schwächen, Talenten, Gefühlen, mit alle seiner Vielfältigkeit. „Wir sind Menschen miteinander und füreinander“, so Reichert und setzte dies in Bezug zu Gott, denn die Beziehung zu ihm mache ebenso das Besondere aus. Dadurch sei man mit anderen Menschen verbunden, lebe Mitmenschlichkeit, und durch Unterschiedlichkeiten ergänze man sich.

Die jüngeren Kindergartenkinder wünschten den Vorschulkindern in den Fürbitten: „Dass ihr keinen Ärger in der Schule bekommt, dass ihr nette Lehrer habt, keine Sechser schreibt und ab und zu an uns zurückdenkt.“ Nach dem Wortgottesdienst, den die Erzieherinnen und Kinder mit Instrumenten und Gesang begleiteten, fand die Verabschiedung der Vorschulkinder statt.

Sie marschierten durch bunte Bögen, wurden von Seifenblasen begleitet und gelangten so auf eine erhöhte Bühne. Dort sangen sie ihr „besonderes Lied“ und wirkten mit ihren selbstgebastelten Absolventenhüten schon sehr erwachsenen. Sie bekamen bunte Schultüten überreicht. So endete symbolisch ihre Kindergartenzeit. Nach der emotionalen Verabschiedung der Vorschulkinder, bei denen auch ein paar Tränen kullerten, stand das Feiern im Mittelpunkt.

Die Jungen und Mädchen konnten verschiedene Spiele im Garten machen. Der Förderverein hielt ein Glücksrad mit attraktiven Preisen bereit, informierte über seine Arbeit und gab bekannt, dass die Mitglieder im Moment für ein neues Trampolin sparen.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 12.06.2019