Schweitzer folgt auf Neumann

Wattenheim.Bereits vor zwei Jahren hatte der langjährige Wattenheimer Wehrführer Christian Neumann angekündigt, bei der nächsten Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wahl zu stehen. Als Begründung nannte er die Doppelbelastung als stellvertretender Gemeindebrandinspektor. Nachfolger ist sein bisheriger Stellvertreter Stefan Schweitzer. Ihm zur Seite steht nun Rico Kronauer.

Die Kameraden dankten Christian Neumann für sein Engagement in der Wehrführung, in der er seit 2008 tätig war. Erst als Stellvertreter, dann als Wehrführer. Er bleibt der Truppe aber weiterhin erhalten. Neumann ließ diese Zeit kurz Revue passieren, vom Bau des Feuerwehrgerätehauses über weitere Umbauten. Verschiedene Einsatzfahrzeuge wurden in Dienst genommen, die Ausbildungen der Kameraden sei stetig vorangegangen und die Truppe habe eine tolle Weiterentwicklung erlebt. „Daher verstehe ich überhaupt nicht, dass Gerüchte gestreut wurden, mit der Wattenheimer Wehr gehe es bergab und sie sei runter gewirtschaftet worden“, ärgerte sich Christian Neumann. Bürgermeister Felix Kusicka sowie Gemeindebrandinspektor Ingo Ess wiesen diese Gerüchte ebenfalls strikt zurück.

Neumann berichtete von 25 Einsatzkräften, davon fünf Frauen. „Sechzehn Kameraden haben die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger absolviert“, lobte er. In der Jugendfeuerwehr seien acht Jungendliche aktiv, zwölf Jungen und Mädchen in der Kinderfeuerwehr. Die Alters- und Ehrenabteilung bestehe aus acht Kameraden. Insgesamt habe die Wehr im vergangenen Jahr an 48 Tagen Ausbildung gehalten. Es seien 1363 Stunden an Übungen geleistet worden. „Wir haben in Einsätzen etwa 320 Stunden erbracht, es wurden zudem Brandsicherheitsdienste in Biblis durchgeführt“, berichtete Neumann. Dazu kamen etwa 35 Stunden für Pflege der Fahrzeuge, der Geräte und des Feuerwehrgerätehauses. Durch die Gerätewarte der Gemeinde konnte die Wattenheim Wehr eine deutliche Entlastung bei Prüfungen und Instandsetzungen der Fahrzeuge und Geräte spüren.