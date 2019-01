Seit einem halben Jahrhundert in der SPD

Nordheim.Ihren Neujahrsempfang feierte die SPD Biblis in der Sport- und Kulturhalle in Nordheim. Gekommen waren nicht nur Genossen, sondern auch Mitglieder von anderen Parteien und viele Nordheimer, die sich, unter anderem in den Vereinen engagieren. Die Begrüßung übernahm Vorsitzender Ewald Gleich. Er gab das Mikrofon an die Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht weiter. Sie war zusammen mit Marius Schmidt vom Unterbezirksvorstand Bergstraße gekommen.

Christine Lambrecht sprach davon, dass die Menschen gebraucht werden, die sich in ihrer Freizeit für ihre Kommune einsetzen, ob im Gemeindeparlament oder als Gurkenkönigin. Der Blick zurück sei allerdings für ihre Partei 2018 nicht einfach, denn es gab viele Ereignisse, durch die die Wähler das Vertrauen in die SPD verloren hätten.

Es gab einiges, von dem sie aber gerne in der Öffentlichkeit mehr gehört hätte, wie beispielsweise das „Gute-Kita-Gesetz“, das die Regierung mit Hilfe der SPD verabschiedet habe und für das über 3 Milliarden Euro bereitgestellt würden. Sie ergriff Partei für Europa, denn in diesem Jahr steht die Europawahl an. „Man sieht es bei den Briten. Nach dem Brexit wird es nicht besser laufen als zuvor, obwohl ihnen das damals schmackhaft gemacht worden war.“

Während des Neujahrsempfangs wurden Hartmut Ringe und Josef Fiedler geehrt. Beide sind 50 Jahre in der SPD. „Es war sich nicht die ganze Zeit leicht, die Partei zu verteidigen, aber die gemeinsamen Grundwerte haben überwogen“, so die Bundestagsabgeordnete. Ein großes Lob gab es für Fiedler, der in vielen Funktionen aktiv war, aber immer alles aus Sicht der Kommune gesehen habe, wenn es um Entscheidungen ging. „Biblis hätte sich ganz anders entwickelt, wenn es ihn nicht gegeben hätte“, betonte sie.

Bürgermeister Felix Kusicka meinte, es habe 2018 viele gute und schlechte Dinge gegeben. „Auch 2019 werden wir uns nicht von den Enttäuschungen leiten lassen“, erklärte er und zitierte seine Mutter, die immer gesagt habe, es gebe nichts Schlechtes, das nicht auch für etwas gut ist. In Nordheim sei es gelungen, die plötzlich wieder leerstehende Gastwirtschaft im Sportheim neu zu verpachten. „Das war sehr wichtig für das Gefüge im Ortsteil“, betonte der Bürgermeister und lobte generell den Zusammenhalt, der sich besonders beim „Mitmachzirkus“ gezeigt habe.

Hotspot angekündigt

Kusicka teilte mit, dass der Antrag auf Förderung von WLAN gescheitert sei. Aber es werde dennoch zeitnah in Wattenheim und Nordheim ein Hotspot auf Kosten der Gemeinde eingerichtet. Zudem soll in Sachen Stadtentwicklungskonzept in beiden Ortsteilen nachgefragt werden, was dort konkret gebraucht werde. „Wir haben in Biblis gute Erfahrungen damit gemacht. Es wird viel zu diskutieren und zu tun geben, und wir arbeiten weiter an der Stärke der Gemeinde“, so Kusicka.

Für die musikalische Untermalung sorgte der Volkschor mit seinem gemischten Chor und dem Popchor, die jeweils zwei Lieder sangen. Die Leitung hatte Dirigent Rafael Kuhn. Markus Neeb an der Gitarre hatte zwei Gäste mitgebracht: zum einen Thomas Beschorner am Bass und Silke Volz für den Gesang. cid

