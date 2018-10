Seit zehn Jahren „Gut drauf“

Biblis.„Zehn Jahre Gut Drauf Ferienspiele zu Ostern und im Herbst in Biblis, das sind bisher 30 000 Stunden reiner Spaß für Kinder“, rechnete Werner Hartel bei der unterhaltsamen Jubiläumsgala in der Riedhalle aus. Um die 900 Kinder hatte er mit seinem Team dabei betreut. Die Ferienspiele der besonderem Art sind längst nicht mehr aus dem Angebot für die Bibliser Familien wegzudenken.

Werner Hartel erinnerte daran, dass alles „mit einem Einrad begann“. Hieraus entwickelte sich ab dem Jahr 2000 die von Hartel geführte Einradabteilung nebst Einradzirkus beim Radfahrer-Verein Vorwärts. „Wir rockten damals sogar mit achtzig Einradfahrern den Bürstädter Fastnachtsumzug und gewannen als Bibliser Gruppe den Publikumspreis“, berichtete Hartel über die Anfänge. Ebenso nahmen die Einradfahrer erfolgreich an Deutschen Meisterschaften und Weltmeisterschaften teil.

Kooperation gegründet

Nachdem die Mitgliederzahl etwas nachließ, wollte Hartel neue Wege gehen. So kam die Einladung zum Runden Tisch der Gemeinde Biblis genau richtig. „Ich stellte um zehn Uhr diese Idee vor, um zwölf hieß es: mach ein Konzept. Um 14 Uhr war es fertig und abgegeben und um 18 Uhr bereits abgesegnet“, lächelte Hartel und schmunzelte: „Von wegen, die Verwaltung arbeitet langsam.“ So ging es im Jahr 2009 mit den Osterferienspielen los: Die Kooperation von Werner Hartel und der Einradabteilung des RV Vorwärts mit der Gemeinde Biblis, der Sportjugend Bergstraße und der Sportjugend Hessen schloss sich zusammen. In allen Gremien ist Hartel bis heute aktiv.

„Zu Beginn mussten wir uns noch Spiel- und Fahrgeräte von der Sportjugend Hessen und dem Kinderschutzbund Ried ausleihen“, erzählte Hartel. Zehn Jahre später halten die Gut Drauf Ferienspiele selbst ein großes, attraktives Angebot für die Kinder bereit, immer bestückt mit dem Neusten vom Markt.

Im Mittelpunkt der Ferienspiele stehen Kreativität, gesunde Ernährung und Bewegung, machte Hartel deutlich. „Damals begann auch die Zusammenarbeit mit der katholischen Kindertagesstätte Sonnenschein Biblis, die heute eine zertifizierte Bewegungskindertagesstätte ist“, sagte Hartel.

Als Betreuer mit dabei

Von Anfang an wurden die Kinder fünf Tage lang jeweils für acht Stunden betreut. Im Durchschnitt waren dies 45 Kinder pro Tag. „Wir hatten aber auch schon täglich 75 Kinder – eine echte Herausforderung. Aber wir haben es immer geschafft und mussten nie jemanden ablehnen“, betonte Hartel.

Einige Kinder und Jugendliche von damals sind heute als Betreuer dabei, machen ein Freiwilliges Soziales Jahr oder engagieren sich im Vorstand der Sportjugend. Viele Weggefährten aus den vergangenen Jahren kamen auch zur Gala vorbei.

Unter den Betreuern befinden sich immer auch Zirkus- und Theaterpädagogen. Und während der Gut drauf Ferienspiele verwandelt sich die Riedhalle regelmäßig in ein Spielplaradies mit breitem Angebot wie Hüpfburg, Kletterwand, Einräder, Akrobatik, Trapez, Vertikaltuch und Balanceseil. Geschicklichkeits- und Ballspiele, kreative Werkstätten, Kinderschminken und auch ein Entspannungsraum gehören dazu.

Die Kinder können frei wählen, was sie machen möchten. Zum Abschluss steht eine Veranstaltung auf dem Plan, für die die Kinder Kunststücke einstudieren können. So auch zur Jubiläumsgala. Zwei Mädchen zeigten hier ihr Können beim Laufen auf großen Kugeln, andere fuhren Einräder in verschiedenen Größen. Kleine Clowns machten Schabernack, bewegliche Artisten verknoteten ihre Beine hinter dem Kopf. Auch die Kunstradabteilung des RV Vorwärts war mit Aufritten vertreten.

Auch die Zirkuspädagogen präsentierten Nummern aus ihrem Programm: Marc Hidelgo sorgte mit Jonglage und Akrobatik für Stimmung, Marta Garcia Cordellach und Philipp Obel begeisterten mit Zirkus- und Varieté die Besucher und Clown Nils Klawon brachte alle mit seiner lustigen Suche nach der verschwundenen Vanilleeiskugel zum Lachen.

© Südhessen Morgen, Montag, 15.10.2018