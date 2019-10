Seltene Schönheiten

Biblis.Der Verein für Briefmarken und Münzenkunde Biblis lädt am Sonntag, 27. Oktober, zu seinem Großtauschtag. Die Kultur- und Sporthalle Nordheim ist von 9 bis 15 Uhr für Händler, Sammler und interessierte Besucher geöffnet. Eine Reihe von Händlern aus der näheren und weiteren Umgebung bieten neben Briefmarken und Münzen Ansichtskarten an. Es stehen Tauschtische zur Verfügung. Hier können Besucher ihre Sammlungen vervollständigen.

Schmucksteine ausgestellt

Bereits zum 36. Mal findet dieser Großtauschtag statt, begleitet von einer Ausstellung zur Vielfalt der Philatelie. So zeigen einige Vereinsmitglieder unter anderem Themen wie Briefe zur Inflationszeit 1922/1923, Bahnpost Iversheim oder auch erster Deutscher Astronaut Sigmund Jähn und Gurkenhochburg Biblis in der Halle aus. In einem Schaukasten wird das Thema Mineralien auf Briefmarken gezeigt. Neben den entsprechenden Marken werden die dazugehörigen Rohsteine und auch geschliffene Schmucksteine präsentiert. Für Speisen und Getränke sorgt das bewährte Küchenteam. Der Eintritt ist frei. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 23.10.2019