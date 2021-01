Senioren im Bibliser Haus Paulus geimpft

Biblis. Von beiden Bibliser Alten- und Pflegeheimen gibt es gute Nachrichten: Die Best Care Residenz „Am Weichweg“ ist jetzt coronafrei und steht nicht mehr unter Quarantäne. Dies bestätigt Peter Müller, Pressesprecher des Heimbetreibers Best Care. Und in der Römergarten Senioren-Residenz Haus Paulus in der Lindenstraße sind am Dienstag Bewohner und Mitarbeiter gegen Covid-19 geimpft worden.

...