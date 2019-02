Seniorentreff feiert Fastnacht

Biblis.Der Seniorentreff Biblis lädt am Mittwoch, 27. Februar, um 14 Uhr zu seiner Fastnachtsveranstaltung in den Saal des Bürgerzentrums ein. Das Seniorenteam hat auch in diesem Jahr wieder ein kleines närrisches Programm zusammengestellt. Rosel Halkenhäuser wird den Nachmittag musikalisch mitgestalten.

Bekannte Fastnachtslieder laden zum fröhlichen Schunkeln und Mitsingen ein. Büttenredner werden die Lachmuskeln des Publikums strapazieren. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Es werden frische Kräppel und Kaffee serviert, und es stehen diverse Getränke zum Durstlöschen bereit. Mit und ohne Verkleidung – eingeladen sind alle Seniorinnen und Senioren, die in geselliger Runde ein paar unterhaltsame Stunden verbringen möchten. Das Seniorenteam freut sich über viele närrische Gäste. Der Eintritt ist frei. red

