Biblis.Biblis möchte sich in Sachen Sicherheit besser aufstellen. Deshalb fassten die Mitglieder im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss einstimmig den Beschluss, dass sich der Gemeindevorstand um die Möglichkeiten zur Einführung von KOMPASS bemühen soll. Das Programm wird vom hessischen Innenministerium aufgelegt und heißt ausgeschrieben „Kommunalprogramm Sicherheitssiegel“.

Für die CDU erläuterte Fraktionsvorsitzender Hans Michael Platz den Antrag: „Es geht hier um mehr Sicherheit in der Gemeinde. Unter anderem macht das Landeskriminalamt mit. Die Kommunen, die sich daran beteiligen, erhalten im Anschluss das Siegel. So etwas Ähnliches hatten wir mit dem ‚Wachsamen Nachbarn‘ oder dem ‚Ringmaster‘ bereits.“

Entlastung des Ordnungsamts

Das Programm diene auch zur Stärkung des Ordnungsamts. Bürgermeister Felix Kusicka fügte als Beispiel an, dass es auf den Verkehrsschildern viele illegale Aufkleber gebe. Hier erhofft er sich einen Rückgang. „Wenn wir die Schilder austauschen, müssen wir viel Geld in die Hand nehmen“, so Kusicka. Nach den Sommerferien will er konkrete Zahlen zum Thema Sicherheit und Ordnung vorlegen. Der Gemeindevorstand soll die Ergebnisse der Gespräche über den Ablauf, beteiligte Akteure, Kosten und Aufwand den zuständigen Gremien dann zeitnah zur weiteren Beratung vorlegen.