Sitzung zu MKM-Vertrag erst Freitag

Biblis.Die Sondersitzung der Bibliser Gemeindevertreter zur Thematik Helfrichsgärtel III und Rücktritt vom Vertrag mit dem zahlungsunfähigen Bauträger MKM ist von Donnerstag- auf Freitagabend, 18. Dezember, verschoben worden. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Grund ist eine Verzögerung bei der Veröffentlichung der Einladung in Form einer amtlichen Bekanntmachung durch verspätete Auftragsvergabe an den Verlag des Südhessen Morgen. Die öffentliche Sitzung in der Riedhalle Biblis beginnt am Freitag um 19 Uhr.

Die Gemeindevertreter hatten wie berichtet bereits am Mittwoch, 9. Dezember, mit 14 zu 6 Stimmen für den Rücktritt vom Vertrag votiert. Bürgermeister Volker Scheib hat gegen diesen Beschluss Widerspruch aus formalen Gründen eingelegt; nach seiner Auffassung hätten die Gemeindevertreter wegen Befangenheit vor der Abstimmung den Saal verlassen müssen.

Es ist zu erwarten, dass Scheib diese Gelegenheit für den Versuch nutzen wird, die Gemeindevertreter umzustimmen. Nach Informationen dieser Redaktion hat MKM angekündigt, mit seinem Viernheimer Investor Gutperle & Czech 6 Millionen Euro auf ein Treuhandkonto einzuzahlen – und zwar am 18. Dezember, dem Tag der Sondersitzung. Stand 17. Dezember ist das eine von vielen Ankündigungen der MKM Bauträger GmbH mit Sitz in Lampertheim. mas

Freitag, 18.12.2020