Sommerfest bei Regen

Biblis.Der Bibliser Geflügelzuchtverein hat gemeinsam mit Vereinsgaststätten-Wirt Miro sein Sommerfest gefeiert. Alles war vorbereitet für einen schönen Sommerabend bei Musik, Speis und Trank. Allerdings hatten die Verantwortlichen vergessen, auch den Wettergott einzuladen. Der ließ es – zum Leidwesen der Organisatoren – reichlich regnen.

Daher machten die Anwesenden aus der Not eine Tugend, und man saß gemütlich beisammen unter den aufgebauten Zelten und Pavillons. Zu essen gab es Leckereien vom Grill. Und die Besucher konnten der Live-Musik von Kurt Jakob am Keyboard zuhören.

Derzeit sind im Verein 20 Züchter aktiv. Und die haben in diesem Jahr reichlich Geflügelnachwuchs, um den man sich kümmern muss. Schon jetzt werden die Tiere – darunter Hühner, Tauben und Enten – auf die große Ausstellung am 10. November in der Riedhalle vorbereitet, auf die sich die Züchter schon freuen. Dann hoffen sie auf mehr Zuspruch und besseres Wetter als jezt beim Sommerfest. mibu

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019