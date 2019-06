Sommerfest lädt ein

Biblis.Am Samstag, 15. Juni, findet im Energie-Wohn-Park Biblis das MKM-Sommerfest von 12 bis 19 Uhr statt. Für die Kinder wird es unter anderem eine Hüpfburg, Kinderschminken, Luftballon-Weitflug, Schatzsuche und ein Glücksrad geben. Die Erwachsenen können sich an einer „Bierschubse“ versuchen. Der Mannheimer Unterhaltungskünstler Andreas Knecht Klein wird gegen 14 Uhr eine Zauber- und Bauchredner-Show präsentieren. Anschließend treten die „Küken“, die jüngste Kindertanzgruppe des „DFC unner uns“ auf. Für die Verpflegung ist gesorgt: Spanferkel, Bratwürste, frisches Popcorn und weitere Köstlichkeiten warten auf die Besucher. Dafür sorgt auch Wilfried Neudecker, alias „Soßen-Willi“. Der Lampertheimer belegte 2017 Platz drei bei der Sky 1 Sendung „Masterchef“ mit Ralf Zacherl. Er wird Pasta mit Bolognese für die Kinder zubereiten. Alle Speisen, Getränke und Kinder-Attraktionen werden an dem Tag kostenlos sein. Spenden sind willkommen. Sie gehen an die Kindergärten „Sonnenschein“ und „Pusteblume“ in Biblis sowie an die „Bärenfamilie“, dies ist eine Intensivpflege für Kinder und Jugendliche in Heppenheim.

Der Energie-Wohn-Park befindet sich zwischen der Breslauer Straße und dem Mersweg. Die Besucher werden gebeten, am „Pfaffenau Stadion“ mit dem Auto zu parken. Ein Shuttlebus startet dort alle 20 Minuten. Auch wird eine Haltestelle an der „Alten Schule Biblis“ eingerichtet. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 11.06.2019