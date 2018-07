Anzeige

Biblis.Der Obst-und Gartenbauverein Biblis lädt am Freitag, 3. August, um 17 Uhr zum Sommerschnittkurs alle Mitglieder und Freunde des Vereins in die Obstanlage „Gipfelhorst“ an der Weschnitz ein. Die Teilnehmer lernen in Theorie und Praxis, warum und wie der Sommerschnitt durchgeführt wird. Außerdem erhalten sie Tipps über Sorten, Gehölze, Krankheiten, Pflanzenschutzmaßnahmen und vor allem, wann und wie gepflanzt wird. Fragen beantwortet der Baumwart vor Ort. Interessierte biegen am Blinklicht der B 44 in Richtung Grünschnittplatz ab. Das Gelände vor der Hundepension nutzt der Obst- und Gartenbauverein. Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten. Die Teilnahme am Schnittkurs ist kostenlos und findet bei jedem Wetter statt. red