Sonnigen Strandtag genossen

Biblis.„Natürlich wird das kein Sommer wie sonst, gerade auch wirtschaftlich. Aber wir denken positiv und machen jetzt das Beste daraus“, sagt Jenny Demel, Eigentümerin des Surf- und Freizeitsees in Biblis. Seit dem Wochenende hat der See wieder geöffnet, im Bistro werden bereits seit ein paar Wochen Gäste bedient. Am ersten sonnig-warmen Strandtag war das limitierte Kontingent von 300 Badegästen

...