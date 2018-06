Anzeige

Nordheim.Der Verein für Heimatgeschichte Nordheim öffnet am Sonntag, 17. Juni, von 10 bis 12 Uhr nicht nur das Burg-Stein-Museum mit seinem umfangreichen Angebot an Bildheften, sondern auch den Fährhausturm am Rheindamm. Pünktlich um 10 Uhr ruft die Fährmannsglocke zur vierteljährlichen Führung im Turm. Die Rheinschifffahrtsausstellung wurde mit Bildern früherer Fähren, Rheinschiffen und Flößen erweitert. Ein Besuch von Museum und Turm lässt sich gut mit einem individuellen Sonntagsspaziergang verbinden. Der Eintritt ist frei. Der Fährturm befindet sich am Rheindamm in Nordheim, in der Nähe der Gaststätte Fährhaus, früher Fauti. red