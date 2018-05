Anzeige

Biblis.Beim Jugendförderverein (JFV) BiNoWa geladen läuft die Fußballnachwuchsarbeit des FV Biblis, der SG NoWa sowie des FC Alemannia Groß-Rohrheim unter einem Dach. Bei der Jahreshauptversammlung ließen die beiden gleichberechtigten Vorsitzenden Michael Seibert und Franz Rettig das Jahr Revue passieren. Bei den Wahlen wurden sie im Amt beide bestätigt.

„Kurs halten“, so lautete das Motto des JFV im vergangenen Jahr. Wichtig sei gewesen, den eingeschlagenen Weg fortzuführen, dabei Wünsche und Vorstellungen des Vereins zu beachten und gemeinsam das „BiNoWa-Boot“ auf „Kurs zu halten“. Seibert berichtete vom guten Kontakt mit den Stammvereinen, aus denen der Nachwuchs kommt, mit der Gemeinde und mit den Teams. Weiterhin sprach er die Integration der Jugendabteilung des FC Alemannia Groß-Rohrheim in den Jugendförderverein ein und berichtete von der Anschaffung eines Vereinsbusses, der Etablierung des BiNoWa-Cups, dem Ausbau der Werbepartnerschaften, einem erfreulichen Mitgliederzuwachs, der Teilnahme an vielen Veranstaltungen sowie der großen gemeinsamen Weihnachtsfeier.

Franz Rettig erzählte vom sportlichen Stand der Saison 2016/2017 und den aktuellen Tabellenständen. Die A-Jugend schaffte in der Kreisliga einen zehnten Platz und steht nun auf Platz sieben. In der Gruppenliga beendetet die B-Jugend die Saison mit Rang zwölf, jetzt liegt sie auf Platz elf. Die C Jugend erwarb sich 2016/2017 einen achten Platz in der Gruppenliga und führt diese im Moment an, eine weitere C-Jugend spielt aktuell in der Kreisklasse II und belegt dort den sechsten Platz. Und die D-Jugend schloss in der Saison mit dem ersten Rang in der Kreisliga ab und befindet sich momentan in der Gruppenliga auf Platz zehn.