Biblis.Seit mehr als 20 Jahren sorgt sich die Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried (PaHoRi) um Menschen, die sich auf Grund einer schweren Erkrankung oder auf Grund ihres hohen Alters am Lebensende befinden. Die Initiative gehört zum ambulanten Palliativ- und Hospizdienst für Lampertheim, Bürstadt, Biblis und Groß- Rohrheim.

Da im hospizlichen Gedanken, wie der Hospizverein in einer Pressemitteilung schreibt, die Würde, Wertschätzung und Selbstbestimmung oberste Priorität hat, möchte PaHoRi diesem Zustand begegnen und integriert in seinen Hospizdienst das Projekt der „sorgenden Begleiter“. Als Projektpartner hat sich das Altenpflegeheim Best Care in Biblis angeboten.

Gute Pflege durch Ehrenamt

Denn hier hat man erkannt, dass der Einsatz von Ehrenamtlichen eine immer größere Rolle spielt. Gute Pflege sei ohne ehrenamtliche Unterstützer immer weniger denkbar. Denn die Deutschen werden immer älter, und damit wächst die Zahl der Pflegebedürftigen. Immer deutlicher wird dabei der Fachkräftemangel, der auch in den Altenheimen in der Region angekommen ist.

Insgesamt sind zwar mehr als eine Million Menschen in der Altenpflege tätig. Auch wenn das viel klingt: Es müssten eigentlich viel mehr sein. Denn einerseits arbeiten drei Viertel aller Beschäftigten in der Altenpflege in Teilzeit, andererseits gibt es immer weniger Angehörige, die die Pflege ihrer Verwandten übernehmen können.

Der Beitrag, der „sorgenden Begleiter“ zielt nicht auf körperbezogene Pflegehandlungen, sondern vielmehr auf Unterstützung der sozialen Teilhabe und der Alltagsgestaltung. Am heutigen Samstag, 2. Februar, werden von 9 bis 12.30 Uhr die ersten „sorgenden Begleiter“ im Altenpflegeheim Best Care eingeführt. Weitere Teilnehmer sind herzlich willkommen. Wer an diesem Tag keine Zeit hat und trotzdem „sorgender Begleiter“ werden will, kann sich für die Einführungskurse vormerken lassen. Gaby Weiß-Szpera ist Ansprechpartnerin dafür und Koordinatorin von PaHoRi in Bürstadt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 02.02.2019