Sozialdemokraten stellen sich neu auf

Biblis.„Unser Mitgliederstand verharrt auf konstant niedrigem Niveau“, stellte Gerhard Rothenhäuser, stellvertretender Vorsitzender der SPD Biblis, bei der Hauptversammlung fest. Aktuell habe der Ortsverein 45 Mitglieder. Sowohl Rothenhäuser als auch Vorsitzender Ewald Gleich gaben ihr Amt ab.

Rothenhäuser erinnerte an Veranstaltungen der Genossen vergangenes Jahr wie Ostereiersuchen, Radtour, Eichbaumfest, aber auch die Bürgermeisterwahl. Den Neujahrsempfang bezeichnete er als besonders erfolgreich und als Leuchtturmprojekt. Zum Thema Bürgermeisterwahl merkte Rothenhäuser an, dass der bis dato amtierende Bürgermeister Felix Kusicka „erdrutschartig abgewählt wurde“. Doch selbst hatte die SPD auch nichts zu lachen. Ihr Kandidat Ewald Gleich landete hinter den anderen drei Kandidaten auf dem letzten Platz. Nun stellte Gleich seinen Posten im Parteivorstand zur Verfügung. Zum Nachfolger wurde einstimmig Erik Schiffner bestimmt. Der 37-jährige Speditionskaufmann ist seit sieben Jahren Mitglied der SPD.

Den Rechenschaftsbericht präsentierte Kassenwart Sven Vollrath. Demnach hat die SPD Biblis eine gut gefüllte Parteikasse; auch wenn es 2019 ein leichtes Minus gab. „Das kommt von den Ausgaben für die Bürgermeisterwahl. Im kommenden Jahr wird es ähnlich, da haben wir Kommunalwahlen“, so Vollrath.

Krug: Buslinie wenig sinnvoll

Kurze Ein- und Ausblicke auf die Kreis-, Landes und Bundespolitik gaben Karsten Krug, der Bergsträßer Kreisbeigeordnete und Kandidat für die kommende Landratswahl, sowie der Vorsitzende des SPD Unterbezirks, Marius Schmidt aus Lampertheim. Thema dabei war der Schulentwicklungsplan, der im Kreis gerade diskutiert wird. „Ich freue mich, dass jetzt auch mal Geld aus der Schulumlage nach Biblis und Groß-Rohrheim zurückfließt. Schließlich werden hier endlich zwei Schulen saniert“, sagte Krug.

Auch der neue Nahverkehrsplan dürfte mit seinen ÖPNV-Angeboten Auswirkungen auf Biblis haben. Das dauere aber noch bis 2022. Zudem sei abzuwarten, welchen Anteil das Land übernimmt. In Sachen geplanter verlängerter Buslinie von Biblis nach Bensheim über Groß-Rohrheim, Langwaden und Schwanheim sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Eine solche Linienführung mache eigentlich keinen Sinn, erklärte Krug auf Nachfrage unserer Redaktion. Zu den Themen Corona, Schuldenbremse und dem zukünftigen Haushalt der Kommunen erwartet Krug eine spannende Entwicklung. „Ich denke, dass das Land uns hier in Sachen Schulden mehr Beinfreiheit geben muss.“

Beim Konjunkturpaket lobte Marius Schmidt den Finanzminister Olaf Scholz (SPD). „Es fehlen für den neuen Haushalt bundesweit etwa zwölf Milliarden Euro Gewerbesteuereinnahmen. Die will der Bund übernehmen und somit auch den Kommunen helfen“, fügte Schmitt an. Abschließend merkte der neue Vorsitzende Schiffner an, dass die Homepage der SPD Biblis runderneuert wurde: „Schauen Sie doch einfach mal rein.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 02.07.2020