Anzeige

Biblis.Die Bibliser Filminsel startet mit der Verfilmung „Am Strand“ mit Saoirse Ronan und Billy Howle in das lange Kinowochenende. Der Film über eine schwierige Liebesgeschichte läuft am heutigen Donnerstag um 20 Uhr.

Florence Ponting und Edward Mayhew lernen sich 1962 auf einer politischen Versammlung in Oxford kennen. Florence stammt aus einer angesehenen Familie. Sie spielt Geige. Edward hingegen interessiert sich eher für Rock’n’Roll, hat einen Abschluss in Geschichte und möchte Schriftsteller werden. Dennoch verlieben sich die beiden und heiraten. Seine Flitterwochen verbringt das Paar am Strand von Chesil Beach im englischen Dorset, hat aber Probleme mit der Hochzeitsnacht.

Am Wochenende wird es abenteuerlich mit Shailene Woodley und Sam Claflin. Es läuft der Film „Die Farbe des Horizonts“ von Freitag, 17. August, bis Sonntag, 19. August, jeweils 20 Uhr. Tami Oldham ist nach Tahiti gereist, um Abenteuer zu erleben. Vor Ort trifft sie mit Richard Sharp die Liebe ihres Lebens. Zwischen den beiden funkt es sofort. So kommt es, dass sie wenig später einen gemeinsamen Trip mit Richards Segelboot quer über den Pazifischen Ozean in Angriff nehmen. Alles läuft zunächst nach Plan, doch dann geraten Tami und Richard in einen schweren Sturm. Die Lage für das Paar scheint hoffnungslos.