Spaß am Schwimmen bleibt

Biblis.Vor neue Herausforderungen wird die DLRG Biblis durch die Sanierung des Hallenbades in Lampertheim gestellt. „Wir versuchen, unsere Kinder und Jugendlichen zusammenzuhalten, damit die Gruppe während dieser Zeit nicht auseinanderfällt“, sagt Jugendleiterin Britta Fischer. Denn wegen der Sanierung ist das Hallenbad geschlossen. Nun fehlen alternative Trainingsbahnen in anderen Bädern. Somit wurden die monatlichen Treffen reduziert, und die Gruppe geht nur zum Spaß Schwimmen. Schwimmabzeichen werden im Moment nicht abgenommen.

Auch die frühe Öffnung des Freibades in Lampertheim ist für die DLRG keine Alternative. „Im Moment haben wir noch nicht geplant, ins Freibad zu gehen. Im Freibad ist auch keine Bahn reserviert“, sagt Conny Vollrath vom DLRG-Vorstand.

Mit einer ähnlichen Situation war die DLRG schon einmal bei einer Sanierung des Hallenbades in Lampertheim betroffen. Alle sind zuversichtlich, es dieses Mal auch wieder meistern zu können. Man müsse halt schauen, dass die Kinder und Jugendlichen dabei bleiben und nicht weggehen, weil ihnen das gewohnte Schwimmprogramm fehlt.

Bei der DLRG Biblis sind 29 Kinder im Alter von sechs bis 18 Jahren aktiv. Im Jahr 2018 absolvierte der Nachwuchs etwa 19 Mal ein Schwimmtraining im Lampertheimer Hallenbad. „Bis zum Beginn der Sanierung haben wir uns jeden Samstag im Monat getroffen, sind dreimal nach Lampertheim zum Schwimmtraining gefahren, und einmal im Monat war Basteln oder Theorie dran“, erklärte Ramona Schäfer vom Nachwuchsteam.

Schwimmen stand immer im Vordergrund des Trainings und die Vorbereitung auf die entsprechenden Schwimmabzeichen. Zwei Bahnen konnte die DLRG in Lampertheim hierfür nutzen.

Jetzt geht’s nach Bensheim

„Wir haben versucht, dass alle Kinder und Jugendliche noch vor der Sanierung ihre Schwimmabzeichen machen können,“ sagte Fischer. Dies sei auch größtenteils gelungen. Man treffe sich nun alle zwei Wochen mit dem Nachwuchs, alle vier Wochen gehe es dann ins Schwimmbad. Hierfür fahren sie nach Bensheim ins Hallenbad.

„Trainieren können wir dort nicht, wir haben keine eigenen Bahnen. Wir fahren zum Spaß hin, damit die Kinder schwimmen und toben können“, sagte Fischer. Dafür bleibe man dann länger im Bad, damit es sich lohnt, zumal es auch preislich etwas teurer sei. Trainieren könnten die Kinder allerdings nicht, und so gebe es keine Möglichkeit, sich für ein Schwimmabzeichen vorzubereiten. „Wir hätten in Bensheim zwar Bahnen bekommen können, aber erst abends, für die Kinder war die Uhrzeit jedoch zu spät“, erklärte Schäfer.

Bei der letzten Badsanierung in Lampertheim sei man nach Worms ausgewichen, da wäre es den Kindern aber zu kalt in der Traglufthalle gewesen, somit kam diesmal eher Bensheim in Frage. Außerdem ist die Traglufthalle nicht das ganze Jahr geöffnet, sie schließt jetzt etwa Ende April. Im Sommer wolle man dann in die Freibäder der Region ausweichen.

„Wichtig ist, dass den Kindern weiterhin etwas geboten wird, damit sie als Gruppe zusammenbleiben und Spaß haben“, betonten die Betreuer. Das Programm an den Treffen werde nun aber etwas offener gehalten. Darüber werde kurzfristig entschiede. Zur Auswahl stehen Basteln, Theorie, Sport, Rollschuh fahren, Fahrradausflüge weitere Freizeitaktivitäten.

Neben Britta Fischer und Ramona Schäfer sind noch Jana Schäfer, Silke Kamprath, Nadja Barvinek, Anushika Nitsch und Daniel Hofmann als Betreuer aktiv. Nach der Sanierung des Hallenbades Lampertheim könnten sie dort wieder die gewohnten Zeiten für die Schwimmbahnen aufnehmen, diese seien bereits reserviert.

