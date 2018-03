Anzeige

Biblis.Die KAB Biblis lädt am Ostermontag, 2. April, alle Interessierten zu einem Emmausspaziergang in die rheinhessische Rebenlandschaft ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr zur gemeinsamen Abfahrt mit Mitfahrgelegenheit und Bildung von Fahrgemeinschaften auf dem Parkplatz bei Möbel AS in Biblis.

Die Wanderung beginnt im Schlosspark von Worms-Herrnsheim und führt nach Worms-Abenheim zur Michaelskapelle auf dem Klausenberg. Für unterwegs ist für die Kinder und auch für die Erwachsenen eine Quizrallye mit mehreren Stationen vorbereitet. Auch der Osterhase hat vom Emmausspaziergang gehört will entlang des Weges so einiges verstecken.

In der Michaelskapelle wird mit KAB-Bezirkspräses Pfarrer Norbert Eisert ein Gottesdienst gefeiert, an den sich ein Agapemahl im Pfarrzentrum Abenheim anschließt. Danach geht es zurück zum Parkplatz. Der Tag soll dann in einem Gasthaus in Worms gemütlich ausklingen.