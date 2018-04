Anzeige

Ein weiterer Punkt sind außerplanmäßige Kosten für das Bibliser Gemeindewohnhaus in der St.-Christophorusstraße 23, das eine neue Heizungsanlage braucht. Wie die Verwaltung mitteilt, seien die Mängel nicht mehr zu beheben. Die Kosten für eine neue Gas-Heizung werden mit 35 000 Euro beziffert, die aus den Verkaufserlösen von der Firma Baumit im Gewerbegebiet finanziert werden sollen.

Der Haupt- und Finanzausschuss befasst sich am morgigen Donnerstag mit der Beitragsbefreiung und den Gebühren in den Kindertagesstätten. Ab August sollen Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt für bis zu sechs Stunden täglich kostenlos an den Kitas betreut werden. Nun fordert die CDU-Fraktion, dafür zu sorgen, dass alle Kinder der kommunalen und kirchlichen Einrichtungen von dieser Freistellung profitieren und entsprechende Förderanträge gestellt werden.

Gleichzeitig will die Verwaltung die Kita-Gebühren neu regeln. Denn die Landesförderung sei keine generelle Freistellung von Gebühren, sondern senke lediglich die Betreuungsgebühren. Zu regeln ist zum Beispiel, wie viel für Stunden, die über die kostenlose Betreuung hinausgehen, bezahlt werden soll.

Abwassergebühren im Blick

Es liegt ein FLB-Antrag vor, der eine Anpassung der Abwasser- und Niederschlagssatzung verlangt. Dann stehen außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von 75 000 Euro an. Damit sollen Ökopunkte für das Baugebiet Helfrichsgärtel III erworben werden. Das Geld stammt aus den Verkaufserlösen des Gewerbegebiets „Beim Kreuz“. Aus dem gleichen Topf sind 28 000 Euro für die Erneuerung der Wattenheimer Straße eingeplant. ps

