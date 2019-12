SPD setzt ihre Ideen durch

Biblis.Die SPD Biblis wünscht sich eine barrierefreien Gemeinde: Die Bordsteine in Biblis und den Ortsteilen sollen abgesenkt werden, zudem soll es eine Begehung mit Sozialverband sowie Betroffenen geben. Dieser Antrag wurde im Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss einstimmig angenommen. Für die Finanzierung seines Antrags machte SPD-Fraktionsvorsitzender Josef Fiedler einen Vorschlag. Er will aus dem Posten „Erneuerungen aller Brücken und Durchlässe“ von einer halben Million die 20 000 Euro für den Beginn der barrierefreien Gestaltung abzweigen. Auch die Finanzverwaltung und Bürgermeister Felix Kusicka gaben ihr Okay.

Mehr Diskussionsbedarf gab es beim zweiten SPD-Antrag. Die Fraktion schlug einen Tag der offenen Tür im Rathaus vor. „Es gibt eine Hemmschwelle bei allen, die nichts Konkretes hier erledigen müssen. Die Bibliser Bürger wissen zu einem großen Teil gar nicht, was hier alles gemacht wird. Der Tag soll dazu dienen, die Mitarbeiter und das Haus kennenzulernen“, erklärte Fiedler die Idee. Ihm ging es darum, die Distanz zu den Bürgern abzubauen. Hans Michael Platz, Fraktionsvorsitzender für die CDU, sah darin erst einmal keinen Sinn. „So ein Tag muss gut vorbereitet werden. Das macht man nicht so nebenbei, und es ist mit Kosten verbunden“, argumentierte er. Die Grundschüler lernten in der dritten oder vierten Klasse bereits das Rathaus kennen, meinte Platz weiter. Es wäre von Vorteil, wenn die Gemeinde in den sozialen Medien vertreten sei. Das hält er für „zielführender“, um einen größeren Teil der Bibliser einzubinden, als einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. Dazu sei ein Antrag der CDU in Vorbereitung, der demnächst vorgelegt werden soll. Letztendlich ging der Antrag der SPD aber doch einstimmig durch.

Genauso einstimmig fielen die Beschlüsse zum Waldwirtschaftsplan, zur Holzvermarktung durch einen Beitritt zum Verband „Interkommunale Zusammenarbeit Starkenburg“, zur Lokalen Partnerschaft, zum Ankauf von weiteren landwirtschaftlichen Flächen und die öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz. cid

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019