Spende überrascht Laienschaupieler

Biblis.„Ich dachte erst, der Anrufer nimmt mich auf den Arm, so ein Werbeanruf. Von wegen: Sie haben gewonnen …“, berichtete Vanessa Linn, Vorsitzende der Theater AG Kleiner Bär und Company Biblis über das erste Gespräch mit Andreas Müller, dem Inhaber des Schädlingsbekämpfung-Fachbetriebs Ambitec aus Biblis. Und tatsächlich „gewann“ der Theaterverein mit Müller, denn dieser spendete den Laienschauspielern 500 Euro.

„Das kam völlig überraschend für uns, und wir haben uns so darüber gefreut“, jubelte auch Vorstandskollegin Tina Dautenheimer. Das sei das erste Mal gewesen, dass jemand auf die Theater AG von sich aus zugekommen sei, um diese mit einer Spende zu unterstützen. Die finanzielle Unterstützung für die Kopfhörer mit Mikro im Jahr 2017 durch die Bürgerstiftung Biblis sei durch einen Antrag der Theaterleute zustande gekommen, ergänzte Nicole Stöckel. „Herr Müller ist unser erster ,richtiger’ Spender“, sagte Norbert Linn.

Die Begeisterung über diesen Geldsegen freute Spender Andreas Müller, der mit seinem Sohn Kai zu einem Treffen im Bürgerzentrum Biblis vorbeikam. „Meine Firma spendet jedes Jahr bewusst an kleinere Vereine, die nicht so oft bedacht werden“, erklärte Müller.

Seit gut drei Jahren hat die Firma Ambitec ihren Sitz in Biblis, vier Mitarbeiter sind dort tätig. Der Fachbetrieb für umweltbewusste Schädlingsbekämpfung ist in der Region aktiv. „Als ich von der Theater AG gehört habe und deren Bühnenengagement für Kinder, da habe ich mich schnell entschieden: Das ist einer von zwei Vereinen, die eine Spende bekommen“, berichtete Andreas Müller. Denn insgesamt spendet er 1000 Euro, davon gehen 500 Euro an den Reit- und Fahrverein Groß-Rohrheim.

Ein Herz für kleine Vereine

„Kleine Vereine stellen so viel auf die Beine, davor habe ich Respekt“, betonte Andreas Müller bei der Spendenübergabe. „Es geht nicht alles aufs Konto, wir haben mit dem Geld bereits ein neues großes und tiefes Holzregal mit Aufbewahrungsboxen für unser Lager im Keller angeschafft“, erzählte Vanessa Linn. Darin finden nun Requisiten, Werkzeug für den Kulissenbau sowie „Kleinkram“ Platz. „Für uns ist dieses Regal eine Erleichterung: Mit einem Handgriff kommen wir nun an die Sachen ran“, freute sich Laienschauspieler Marc Drackert.

„Das ist genau in unserem Sinn, dass die Vereine sich dafür etwas anschaffen, was für sie nützlich ist und ihnen bei der Arbeit hilft“, sagte Müller. Seine Frau hatte den Spendenscheck künstlerisch gestaltet. Einige Laienschauspieler erschienen sogar in ihren Kostümen aus dem Stück „Peterchens Mondfahrt“.

Obwohl der Spender aus beruflichen Gründen Insekten bekämpft, verkleidete sich Schauspielerin Nicole Stöckel als Maikäfer Herr Sumsemann. Und Müller versicherte dem Käfer lachend, dass er ihm nichts tue. Zum Dank für die Spende überreichte Vanessa Linn ihm eine selbstgestaltete Schutzeule aus Glas. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 25.01.2019