Sperrung ab 27. Oktober

Biblis.Die Groß-Rohrheimer Straße in Biblis wird ab Dienstag, 27. Oktober, grundhaft erneuert. Die Straßen-, Kanal- und Tiefbauarbeiten sollen bis 30. April dauern. Das teilt der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) mit. Es werden sowohl Straße und Gehwege als auch der Hauptkanal und die Kanalhausanschlüsse erneuert. Zusätzlich wird die Straßenbeleuchtung erweitert.

Die Arbeiten beginnen im Abschnitt an der Kreuzung Lenaustraße, der ab Dienstag, 27. Oktober, für voraussichtlich zwei Wochen voll gesperrt werden muss. In dieser Zeit wird der Kanalschacht erneuert und der dafür notwendige Aushub vorgenommen. Anschließend erfolgen weitere Kanalbauarbeiten in der Groß-Rohrheimer Straße in Richtung Freiherr-vom-Stein Straße, die bis zum Ende des Jahres andauern.

Ab Februar folgt Straßenbau

Die Einfahrt in die Groß-Rohrheimer Straße erfolgt während der Bauzeit von der Freiherr-vom-Stein-Straße aus bis zum jeweiligen Bauabschnitt. Aufgrund der Fahrbahnenge wird ein Durchfahren der Straße nicht möglich sein. KMB verspricht, dass die Anlieger ihre Grundstücke jederzeit fußläufig erreichen können. Sobald die Kanalbauarbeiten abgeschlossen sind, beginnen voraussichtlich ab 11. Februar, die Vorbereitungen und Maßnahmen für den Straßenbau. Dazu gehören die Erneuerung der Entwässerungsrinnen, die Errichtung der Gehwege sowie das Asphaltieren der Straße.

KMB betreut die Gemeinde Biblis in allen Angelegenheiten des Straßen- und Ingenieurbaus und ist im Verbandsgebiet für ein Straßennetz von rund 300 Kilometern verantwortlich. Hierzu zählen unter anderem die Erneuerung und Sanierung vorhandener Straßen. Bei Fragen können sich Betroffene unter der Telefonnummer 06251/10 96 61 an den KMB wenden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020