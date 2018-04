Anzeige

Wattenheim/Nordheim.Die Errichtung eines Biergartens im „Hochzeitswald“ ist Thema beim Ortsbeirat Nordheim. Außerdem stehen noch verschiedene Sachstandsberichte der Verwaltung auf der Tagesordnung. Die öffentliche Sitzung findet am Mittwoch, 11. April, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Alten Rathauses statt. Der Wattenheimer Ortsbeirat trifft sich am Donnerstag, 12. April, im Dorfzentrum und spricht dabei über die geplante Vollsperrung der B 44 zwischen Bürstadt und Biblis. Wie bereits berichtet wird in der Woche von 23. bis 28. April die Bundesstraße ab dem neuen Kreisel am Bürstädter Gewerbegebiet Brückelsgraben bis zum Ende der Ortsumgehung Bobstadt voll gesperrt. Mitteilungen und Anfragen gehören auch noch zur Tagesordnung des Wattenheimer Ortsbeirats, dessen Sitzung ebenfalls öffentlich ist. Interessierte Bürger sind willkommen. ps