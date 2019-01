Spider-Man in vielen Varianten

Biblis.Ein fantastischer Animationsfilm für Erwachsene in 3 D ist in der Bibliser Filminsel von Freitag, 11. Januar, bis Sonntag, 13. Januar, jeweils 20 Uhr, zu sehen: „SpiderMan: A New Universe“. Miles Morales ist kein Teenager wie jeder andere. Seit er von einer mysteriösen Spinne gebissen wurde, verfügt er über übermenschliche Kräfte und kann Wände hochkrabbeln – ganz wie Peter Parker alias Spider-Man, auf den Miles wenig später zufällig trifft. Doch Parker stirbt bei einem Kampf, dabei wird ein Portal in verschiedene Paralleldimensionen geöffnet. Als Miles einige Zeit später auf einen weiteren Spider-Man trifft, ist er verständlicherweise hochgradig verwirrt. Doch Peter B. Parker stammt aus einer Parallelwelt, von einer anderen Erde. Und wie sich herausstellt, gibt es noch andere gestrandete Spinnenmenschen, darunter Gwen Stacy alias Spider-Gwen, Spider-Man Noir und Spider-Ham.

Reise in die Vergangenheit

„Der Dolmetscher“ läuft am Donnerstag, 10. Januar, 20 Uhr, im kommunalen Kino. Die Geschichte handelt von dem 80-jährigen Ali Ungár, der auf das Buch eines früheren SS-Offiziers stößt. Es stellt sich heraus, dass der Mann Alis Eltern in der Slowakei damals hingerichtet hatte, woraufhin sich der 80-Jährige auf eine Rachemission begibt. Allerdings trifft er nur den Sohn des SS-Offiziers an, Georg, einen Lehrer im Ruhestand. Dieser ist dem Besuch gegenüber zwar erst abweisend eingestellt, sieht in dem Gast dann aber die Chance, den dunklen Teil seiner Familiengeschichte endlich aufzuarbeiten. Die beiden beginnen eine Reise durch die Slowakei. Trotz einiger Spannungen erleben die Senioren aber auch immer wieder komische Momente zusammen.

Spirou hat eigene Pläne

Am Sonntag, 13. Januar, 15 Uhr, ist Kinderfilmzeit mit der französischen Comic-Adaption „Der kleine Spirou“ – einer humorvollen Geschichte vom Erwachsenwerden mit einem guten Schuss Nostalgie. Spirou (Sascha Pinault) hat eine Mutter, die sehr stolz auf ihn ist. Denn wenn die Ferien vorbei sind, wird er auf die Schule für Hotelpagen gehen und damit eine lange Familientradition fortführen. Doch Spirou ist sich gar nicht sicher, ob er überhaupt Page werden will. Wenn er die Schule wechselt, bleiben alle seine Freunde zurück. Er würde Suzette nicht mehr sehen, in die er verknallt ist. Eine Wahrsagerin sieht für ihn viele Abenteuer und Reisen voraus. Und das gefällt dem abenteuerlustigen Jungen viel besser als ein Leben als Page. Doch Opa Pepe (Pierre Richard) ist überhaupt nicht angetan von Spirous Einstellung. cid

