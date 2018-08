Anzeige

Biblis.Der Bericht zum Haushaltsvollzug steht ganz oben auf der Tagesordnung, wenn der Bibliser Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss heute, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Rathauses tagt. Außerdem stehen eine Reihe von Anträgen zur Diskussion: Die CDU setzt sich für einen weiteren Ausbau des Spielplatzes an der B 44 ein. Aus dem Ortsbeirat Wattenheim kommt unter anderem der Wunsch, am Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen. Der Antrag der Freien Liste Biblis dreht sich ums Halteverbot in der Bergstraße. Die SPD kümmert sich um Richtungsschilder in der Bahnhofsunterführung. Außerdem gilt es, einen Vertreter der Gemeinde Biblis für den Gewässerverband zu wählen. sbo