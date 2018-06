Anzeige

Biblis.Großes Gedränge vor dem bunten Band, das die Kinder daran hindert, auf den neu gestalteten Spielplatz an der B 44 zu laufen. Geduldig warteten die Mädchen und Jungen der Kita Pusteblume, bis der Bibliser Bürgermeister Felix Kusicka zur Schere griff. Unterstützung erhielt er von Samuel und Lea, die ebenfalls mit einer Schere in der Hand zur Stelle waren. Ratsch – und schon war das Band zerlegt, die einzelnen Stücke fielen zu Boden. Der Weg zu den Spielgeräten war frei.

Vor fast einem Jahr hatte eine Eltern-Initiative durch einen Sieg bei einem Edeka-Gewinnspiel die Sanierung des Spielplatzes an der B 44 ermöglicht. Bei der Abstimmung im Internet bekam der Bibliser Beitrag die größte Zustimmung. Ein Erfolg, den Eltern und Kinder feierten (wir berichteten). Und auch Bürgermeister Felix Kusicka war begeistert. Aber für ihn war zu diesem Zeitpunkt auch klar: „Damit fängt die Arbeit erst an.“

Erfolgreiches Projekt Im August 2017 gewann eine Eltern-Initiative aus Biblis beim Edeka-Gewinnspiel 50 000 Euro für die Sanierung des Spielplatzes zwischen Poststraße und B 44. Bürgermeister Felix Kusicka knüpfte den Kontakt zu Felix Berz, der das Video für die Bewerbung beim Wettbewerb drehte. Die Gemeinde stellte bis zu 60 000 Euro für die Umgestaltung des Spielplatzes zur Verfügung. Die Gesamtkosten betragen rund 100 000 Euro.

Kusicka war sofort bereit, zusätzlich Geld in die Hand zu nehmen, um das Areal am Ende der Poststraße in ein attraktives Gelände für Kinder zu verwandeln. In den Haushalt wurden dafür 60 000 Euro eingestellt. Um die 50 000 Euro seien ausgegeben worden. Da noch nicht alle Rechnungen addiert sind, könne er bisher nicht die Gesamtsumme nennen, so der Bürgermeister gestern bei der Spielplatz-Eröffnung. Die Ausgaben liegen demnach bei rund 100 000 Euro.