Biblis.Julia Herd und Carina Holstein haben sprichwörtlich schon mit den Hufen gescharrt. Sehnsüchtig hatten die beiden Initiatorinnen für die Umgestaltung und Erneuerung des Spielplatzes an der B 44 in Biblis auf den Baubeginn gewartet. Schließlich hatten sie bei einem Gewinnspiel des Lebensmittelriesen EDEKA alles getan, um den ausgelobten Hauptpreis und die damit verbundenen 50 000 Euro zu gewinnen (wir berichteten). Jetzt war es endlich so weit.

Beherzt griffen die beiden jungen Mütter zur Schaufel und vollzogen damit den ersten Spatenstich. Dabei ist auf dem großzügigen Gelände schon einiges zu sehen. Das hässliche Toilettenhäuschen wurde dem Erdboden gleichgemacht. Die Handwerker haben auch schon den Untergrund für die wassergebundene Decke der Wege ausgefräst. Doch es wird noch etwa drei bis vier Wochen dauern, bis die ersten Kinder sich auf dem zur Hälfte neu gestalteten Platz tummeln können.

Extrabereich für Kleinkinder

Bis dahin wird auch der heiß ersehnte Wasserspielplatz – in dem so richtig schön gematscht werden kann – fertiggestellt sein. „Das Gesamtprojekt wird wohl etwa 100 000 Euro kosten“, erklärte Bürgermeister Felix Kusicka. Denn nicht nur der Eingangsbereich bekommt ein freundliches, einladendes Gesicht, auch neue Spielgerate und ein Kleinkindspielbereich sollen möglichst viele Kinder glücklich machen. Sitzgruppen, eine Sandkiste, Sandbagger, Rutschen, Kletterstangen und Balancierbalken gehören ebenso zum Inventar des Abenteuerspielplatzes. Die alte Seilbahn bleibt erhalten. Ein Trampolin und die Nestschaukel laden zum Toben ein, außerdem ein Wipp-Roller.