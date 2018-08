Anzeige

Biblis.Seit Juni hat der neu gestaltete Spielplatz an der B 44 in Biblis geöffnet. Das wollen Eltern und Kinder am kommenden Sonntag, 12. August, feiern. Beim Spielplatzfest, das von 14 bis 18 Uhr einlädt, können die kleinen und großen Besucher nicht nur die vorhandenen Spielgeräte nutzen. Verschiedene Verein beteiligen sich an dem Fest und bieten einige Programmpunkte. Außerdem versorgen sie die Besucher mit Speisen und Getränken.

Die TG wird einen Imbissstand aufbauen. Das DRK bietet Kinderschminken an. Der Jugendförderverein BiNoWa schenkt Kaffee aus und bringt Kuchen. Die Biwwelser Babbel Dasche backen Waffeln für Groß und Klein. Die Erwachsenen können sich am Weinstand Metzler erfrischen. Das Jugendcafé lädt die Besucher aufs Fußballfeld ein. Der Verein Freie Schule Natura bereitet ebenfalls ein Kinderprogramm vor. Außerdem hat sich ein Alleinunterhalter angekündigt.

Sammeln für Spielgerät

Eine Tombola lockt das Publikum mit mehr als 50 Preisen. Dafür werden Lose verkauft, außerdem können Heliumballons gekauft werden. Denn es wird Geld für ein neues Spielgerät gesammelt und die Erlöse aus beiden Aktionen sollen die Spendenkasse füllen. Den Strom fürs Fest liefert die Feuerwehr, und der GV Volkschor stellt einen Toilettenwagen auf. ps