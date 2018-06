Spielsachen für Kita gespendet

Anzeige

Vereinsintern gibt es außerdem Pläne für ein neues Theaterstück der Nordemer Kuckucks, zwei Aufführungen sind an zwei Samstagabenden im März 2019 geplant. In den vergangenen zwei Wochen haben die Nordemer Kuckucks verschiedene Theaterstücke gelesen, nun erfolgt die Auswahl des neuen Stücks. Anschließend werden die Dialoge in Nordemer Dialekt umgeschrieben und die Rollen verteilt. Danach beginnt das Textlernen, später geht es auf die Bühne zum Proben, um bald wieder vor Publikum Theater spielen zu können. mar

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.06.2018