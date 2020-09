Sportfischer Center schließt ab Oktober

Biblis.Michael Prommer schließt am 30. September seine Pforten im Sportfischer Center Ried in der Karlstraße 17. Gegründet hat er sein Geschäft am 2. Januar 1980 – und sich bei den Sportfischern ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet: Prommer gilt als Größe auf seinem Gebiet. Vom Köder, über Bekleidung bis hin zur Rute gilt der Bibliser als Experte.

Mehr Zeit für Familie

In Zukunft möchte sich der echte „Biwwelser“, der heute mit seiner Familie in Wattenheim lebt, mehr seinen sechs Enkelkindern widmen und sich an seinem Häuschen am Waldriedweiher erfreuen. Dort will er nicht nur schwimmen, sondern auch die Ruhe genießen. Zudem bleibt er Ehrenvorsitzender des ASV Wasserrose und als Helfer im Hintergrund erhalten. 45 Jahre lang hat er den Verein geführt. Als Sänger ist er zudem seit 53 Jahren beim Bibliser MGV Liederkranz aktiv – und hatte sich auf die Festivitäten zum 100-jährigen Bestehen des Vereins gefreut. „Aber Corona-bedingt fällt ja alles aus“, bedauert er.

Noch ist sich Michael Prommer unsicher, wie ihm der Ruhestand bekommen wird. Deshalb will er mit seiner Frau erst einmal Ende Oktober Urlaub in Cuxhaven an der Nordsee machen.

„Das Geschäft ist in den vergangenen Jahren durch das Internet auch immer schwieriger geworden“, berichtet er. Die Preise für seine Restbestände hat er jetzt noch drastisch reduziert und verabschiedet sich von seinen Stammkunden. „Viele bedanken sich bei mir, bringen Sekt mit oder rufen an, um sich von mir zu verabschieden.“ Fell

