Sportler können auch im Kostüm starten

Biblis.Zum 24. Mal startet der beliebte Silvesterlauf der TG Biblis am 31. Dezember, um 11 Uhr an der Jahnturnhalle. Auch in diesem Jahr organisiert der Lauftreff den Silvesterlauf und bringt einige neue Ideen rund um den Ablauf mit, damit es ein gelungener Start in den Jahresabschluss wird.

Die Streckenführung orientiert sich an der erfolgreichen Planung des vergangenen Jahres und führt zunächst über den „Josefs-Buckel“, vorbei an der Feuerwehr und durch das Seen-Areal von Biblis. Die 5,5 Kilometer Strecke für Läufer und Walker führt im Kreis zurück zur Jahnturnhalle. Die 8,1 Kilometer-Strecke – ebenfalls für Läufer und Walker – führt an der winterlichen Weschnitz entlang auf dem Damm nach Wattenheim und zurück nach Biblis.

Die längste Strecke ist mit 11,8 Kilometern nur für Läufer gedacht und führt noch weiter durch Wattenheim und über den Golfpark. Im Ziel erwarten die Teilnehmer kostenfreie, süße und deftige Leckereien sowie Glühwein, heißer Orangensaft, Kaffee und Kaltgetränke zur Stärkung. Ganz neu in diesem Jahr ist die frisch gebrannte Silvesterlauf-Pfandtasse der TG. So wollen die Organisatoren ein Zeichen für die Nachhaltigkeit zu setzen.

Das Lauftreff-Team hat sich ein Rundumpaket für alle Starter einfallen lassen, so dass jeder schon vor der eigentlichen Silvesterparty gute Stimmung beim Sport hat. Die Organisatoren würden sich auch freuen, wenn wie im vergangenen Jahr wieder kostümierte Läufer mit Spaß an den Start gehen.

Um 12.30 Uhr beginnt die Verlosung des Gewinnspiels. Wer daran teilnehmen möchte, füllt die ausliegenden Teilnahmekarten aus. Es warten Sachpreise auf die Teilnehmer. Auf Wunsch werden auch individuelle Teilnahme-Urkunden in der Halle gedruckt.

Hunde ebenfalls willkommen

Alle Läufer und Walker sollen sich im Vorfeld in die Starterliste eintragen. Der Lauf erfolgt ohne offizielle Zeiterfassung und ist dazu gedacht, gesund und fit ins neue Jahr zu laufen. Die Teilnehmer haben auf den Verkehr und ihre Sicherheit zu achten. Hunde sind dabei auch willkommen. Fragen beantworten die Organisatoren per E-Mail an lauftreff@tg-biblis.de oder telefonisch unter 0176/81 17 32 73. Wer sich vorher noch warm laufen möchte, kann zu den unterschiedlichen Lauftreff-Gruppen der TG Biblis dienstags, donnerstags, samstags oder sonntags kommen. Infos gibt es unter www.tg-biblis.de/lauftreff. Erfahrene Betreuer unterstützen Interessierte im Training. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019