Sportlich ins Neue Jahr

Bürstadt/Biblis.Wer das Jahr sportlich abschließen will, kann sowohl in Bürstadt als auch in Biblis an einem Silvesterlauf teilnehmen. Gastgeberin in Biblis ist die Turngemeinde, der Startschuss fällt am heutigen Dienstag, 11 Uhr, an der Jahnturnhalle. Läufer können auf die lange Strecke von 11,6 Kilometer gehen. Für Läufer, Walker und Nordic Walker sind die mittlere Strecke mit 8,1 Kilometer sowie die kurze Strecke von 5,5 Kilometer gedacht. Die Organisatoren bitten darum, dass alle Teilnehmer nach 90 Minuten wieder im Ziel ankommen. Eine Zeitmessung und Siegerliste wird es nicht geben. Vierbeiner sind willkommen.

Zur Belohnung gibt’s Glühwein, Kekse und auf Wunsch eine Urkunde. Zudem ist eine Verlosung geplant. Vor dem Start sollten sich die Teilnehmer in eine Liste eintragen. Gelaufen wird bei jedem Wetter.

Glühwein und Brezeln

In Bürstadt ist die Grillhütte Start und Ziel, los geht es pünktlich um 14 Uhr. Auch hier haben die Organisatoren TV und TSG drei verschiedene Strecken für Läufer und Walker vorbereitet. Die Teilnehmer können auf den Rundkurs über 2,5 Kilometer, 5 oder 10 Kilometer gehen. Voranmeldungen sind nicht erforderlich. Im Ziel warten Tee und Glühwein sowie Brezeln auf alle Teilnehmer.

Auf Wunsch stellen die Organisatoren auch Urkunden aus mit einem Nachweis über die zurückgelegte Strecke. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 31.12.2019